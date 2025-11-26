Елена Радионова ждёт второго ребёнка от футболиста Константина Кучаева

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова объявила о беременности. Она ждёт второго ребёнка от 27-летнего полузащитника «Ростова» Константина Кучаева.

Фото: страницу радионовой в социальных сетях

«Любовь творит чудеса», — подписала фото Радионова, опубликованное на своей странице в социальных сетях.

Радионова и Кучаев впервые стали родителями 29 мая 2024 года. 31 декабря 2022 года пара объявила о помолвке.

В активе 25-летней Радионовой два серебра и бронза чемпионата Европы. В 2020 году она завершила карьеру. Фигуристка и футболист встречаются на протяжении нескольких лет, объявив публично о своих отношениях в марте 2020 года.