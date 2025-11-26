Скидки
«Союз учителя и ученика трансформировался». Мишин рассказал о планах Туктамышевой в спорте

«Союз учителя и ученика трансформировался». Мишин рассказал о планах Туктамышевой в спорте
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о планах чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой в спорте. Ранее фигуристка завершила свою профессиональную карьеру.

«Сейчас, когда я стою на льду и рядом со мной стоит Лиза, у меня возникает ощущение, что наш союз учителя и ученика трансформировался, превратился в союз двух равных», – приводит слова Мишина «Известия».

Также Алексей Мишин уточнил, что Туктамышева начнёт самостоятельную тренерскую деятельность в январе 2026 года.

Елизавете Туктамышевой 28 лет. За карьеру она выигрывала золотые медали чемпионатов мира, Европы и России.

Комментарии
