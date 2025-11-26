Скидки
Казахстанский фигурист Шайдоров вернул короткую программу прошлого сезона

Казахстанский фигурист Шайдоров вернул короткую программу прошлого сезона
Вице-чемпион мира казахстанский фигурист Михаил Шайдоров вернул короткую программу сезона-2024/2025. Информация об этом была размещена в профиле фигуриста на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В прошлом сезоне Шайдоров выступал под саундтрек к фильму Дюна. В сезоне-2025/2026 казахстанский фигурист демонстрировал свою короткую программу под музыкальное сопровождений из композиций Phil Collins – In the Air Tonight, Kaleo, Sons of Legion и Jokull Juliusson – No Good.

Отметим, хореограф Шайдорова Иван Ригини в сезоне-2025/2026 часто подвергался критике в социальных сетях из-за постановки программ.

Следующим стартом для 21-летнего Шайдорова станет финал Гран-при ISU, который пройдёт с 4 по 7 декабря в японское Нагое.

