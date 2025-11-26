Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Слуцкая ответила, кого поддерживает в конфликте между Тутберидзе и Плющенко

Ирина Слуцкая ответила, кого поддерживает в конфликте между Тутберидзе и Плющенко
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании, российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о конфликте между известными тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

«Давно тянущийся конфликт между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко — тема, которая регулярно всплывает в медиапространстве. Скажу честно: мне куда ближе подход Этери. В нашем виде спорта громкие слова, скандалы и взаимные претензии — это всегда шум. В фигурном катании важнее другое: результат, труд и воспитание чемпионов. Можно сколько угодно обсуждать переходы, бросать громкие заявления, но факт остается фактом: ни один громкий уход не привёл к выдающемуся успеху, чаще все заканчивалось либо возвращением, либо тупиком. Поэтому я всегда за то, чтобы говорить не эмоциями, а делом. Когда есть олимпийские чемпионы, это лучший аргумент. Знаете, тут вспоминается басня… Про Моську и Слона. Кто из них кто, каждый может решить сам», — написала Слуцкая на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Дочь Тутберидзе против олимпийского чемпиона! Развязка серии Гран-при будет жаркой
Дочь Тутберидзе против олимпийского чемпиона! Развязка серии Гран-при будет жаркой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android