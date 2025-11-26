Ирина Слуцкая ответила, кого поддерживает в конфликте между Тутберидзе и Плющенко

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании, российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о конфликте между известными тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

«Давно тянущийся конфликт между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко — тема, которая регулярно всплывает в медиапространстве. Скажу честно: мне куда ближе подход Этери. В нашем виде спорта громкие слова, скандалы и взаимные претензии — это всегда шум. В фигурном катании важнее другое: результат, труд и воспитание чемпионов. Можно сколько угодно обсуждать переходы, бросать громкие заявления, но факт остается фактом: ни один громкий уход не привёл к выдающемуся успеху, чаще все заканчивалось либо возвращением, либо тупиком. Поэтому я всегда за то, чтобы говорить не эмоциями, а делом. Когда есть олимпийские чемпионы, это лучший аргумент. Знаете, тут вспоминается басня… Про Моську и Слона. Кто из них кто, каждый может решить сам», — написала Слуцкая на своей странице в социальных сетях.