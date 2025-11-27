Скидки
Роднина назвала «напрашивающимся результатом» жалобу Плющенко на мать Костылевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что жалоба, поданная Евгением Плющенко на Ирину Костылеву, мать своей подопечной Елены Костылевой, является напрашивающимся результатом, так как подобные конфликты уже возникали.

Ранее Плющенко в своём телеграм-канале рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. По словам тренера, Костылева-старшая применяла к подростку физическую силу, а также допускала оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей, распространяла лживую информацию касательно происходящего в академии «Ангелы Плющенко». При этом Плющенко заявил, что у него имеются видеоматериалы, подтверждающие неприемлемое поведение матери спортсменки.

«У нас уже были проблемы с этой мамой на катке, это факт — именно из-за её отношения к своему ребёнку. И на каток уже вызывали полицию, когда она третировала девочку. Это всё зафиксировано полицией, причем её вызвали родители других детей. Но какое решение тогда приняли в правоохранительных органах, я не знаю. Мне кажется, что такое заявление Плющенко – это абсолютно напрашивающийся результат.

Наверное, потом определят, правильно или неправильно поступает Евгений. Но видно, что у него явно не просто формальное отношение к своему спортсмену, а ещё и чисто человеческое», – приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

