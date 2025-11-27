Трусова, Щербакова и Косторная будут капитанами на Кубке Первого канала среди юниоров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная будут капитанами команд на юниорском Кубке Первого канала среди юниоров. Об этом сообщается в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

Турнир пройдёт в Калуге 6 декабря. В нём планируется разделение участников на три команды, где в каждой будет по две девушки, два юноши, а также по одной спортивной паре и одному танцевальному дуэту. Спортсмены покажут только прокаты своих произвольных программ или произвольных танцев. Очки будут начисляться по олимпийской системе.

В 2024 году на юниорском Кубке Первого канала победу одержала команда Анны Щербаковой.