Дюамель отреагировала на новость о завершении Туктамышевой карьеры

Комментарии

Олимпийская чемпионка (2018) в командном соревновании (парное катание) и призёр Олимпийских игр канадская фигуристка Меган Дюамель прокомментировала новость о завершении карьеры чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.

«Обожаю Лизу! Международное сообщество фигурного катания всегда её очень уважало. Уверена, она добьётся успеха в тренерской работе, ведь у неё огромный опыт и упорство», — приводит слова Дюамель «Советский спорт».

В 2023 году фигуристка объявила лишь о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях, однако в 2025 году она официально заявила о завершении. На текущий момент она работает тренером в штабе своего наставника Алексея Мишина и принимает участие в ледовых шоу.

