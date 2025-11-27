«Женя специфичен в движении». Хореограф Навиславская — о короткой Семененко под Nirvana

Хореограф Елизавета Навиславская, работающая в штабе Алексея Мишина, рассказала, как проходил выбор музыкального сопровождения для короткой программы фигуриста Евгения Семененко.

«С одной стороны, это очень хорошо, потому что это абсолютно Женина музыка, я за то, чтобы подбирать музыку под спортсмена. Женя специфичен в движении, ему идут такие вещи, это классно. Если поставить в эту программу Глеба, будет странноватая история, а Жене это – то, что доктор прописал, всё очень органично.

С другой стороны, были размышления, как это воспримут. Мне кажется, для публики это будет очень интересно. Не знаю, как воспримут судьи, но то, что трибуны будут орать, – факт. А Женя сейчас находится в том возрасте и статусе, когда это очень даже хорошо (улыбается)», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.