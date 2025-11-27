Хореограф Навиславская пояснила, почему два ученика Мишина одновременно взяли «Гладиатора»

Хореограф Елизавета Навиславская, работающая в штабе Алексея Мишина, рассказала, почему фигуристы Евгений Семененко и Роман Хамзин взяли тему из фильма «Гладиатор» в сезоне-2025/2026.

– Как получилось, что в группе в одном сезоне – два «Гладиатора»? Эту же тему на льду воплощает юниор Роман Хамзин.

– Это абсолютная случайность. Один хореограф пришёл с этим материалом к фигуристу, и второй хореограф пришёл с этим материалом, программы ставились в разных местах. Хотя эта преемственность неплохая. Если из Ромы вырастет такой же титулованный спортсмен, как Женя, – это хорошо, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.