Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина прокомментировала решение Степановой и Букина продолжить карьеру до 2030 года

Роднина прокомментировала решение Степановой и Букина продолжить карьеру до 2030 года
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что у четырёхкратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина на текущий момент нет конкурентов на российских стартах. Ранее фигуристы заявили о намерении продолжить карьеру до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в 2030 году.

«Это танцы на льду, им не надо прыгать четверные. Посмотрите на их соперников в танцах в мире, кто и как катается, какой возраст у них. Я не могу сказать, можно ли в 36 лет бороться за медали Олимпийских игр в танцах на льду. Но результаты у Степановой и Букина есть, желание у них есть. Если есть желание, очень многое можно решить, высокие задачи. Пока я не вижу серьёзных конкурентов у этой пары в нашей стране», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным
Эксклюзив
«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android