Роднина прокомментировала решение Степановой и Букина продолжить карьеру до 2030 года

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что у четырёхкратных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина на текущий момент нет конкурентов на российских стартах. Ранее фигуристы заявили о намерении продолжить карьеру до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в 2030 году.

«Это танцы на льду, им не надо прыгать четверные. Посмотрите на их соперников в танцах в мире, кто и как катается, какой возраст у них. Я не могу сказать, можно ли в 36 лет бороться за медали Олимпийских игр в танцах на льду. Но результаты у Степановой и Букина есть, желание у них есть. Если есть желание, очень многое можно решить, высокие задачи. Пока я не вижу серьёзных конкурентов у этой пары в нашей стране», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».