«Даниил всё поставил под Женю». Хореограф — о сотрудничестве Семененко с Глейхенгаузом

Хореограф Елизавета Навиславская, работающая в штабе Алексея Мишина, рассказала, как прошло сотрудничество фигуриста Евгения Семененко с хореографом Даниилом Глейхегаузом для постановки произвольной программы под музыку из фильма «Гладиатор».

– Приходилось ли что-то доделывать в «Гладиаторе», которого ставил Даниил Глейхенгауз?
– Когда мы что-то поменяли, он сразу это отметил, из наработанного что-то оставил, что-то убрал. В этой программе Даниил всё поставил под Женю. Как человек, который много видел его на льду, который понимает, как работают спортсмены, он, конечно, поставил ровно столько, сколько тот реально сделает при условии всех удачных прыжков.

Особо что-то добавлять в эту программу не приходилось, хотя тоже были находки. В этой ситуации задача была не что-то ещё наворотить пластически. В этом «Гладиаторе» есть внутренняя музыкальная драматургия, с ней нужно совпасть, и её нужно удержать. Мы разбирали по актёрским опорным точкам: здесь происходит вот это, здесь – это, а здесь – пусть энергетика попрёт, фигачь, как ты любишь (улыбается).

Безусловно, бо́льшую часть Женя уже делает сам, мне нужно только поправлять: «Вспомни, что здесь тебе нужно вот это». Вытянуть шею, опустить плечи, удлинить кисти, сделать все линии – а у него очень красивые линии – заставить это всё делать в комплексе, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

