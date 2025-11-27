Навиславская объяснила сложность короткой программы Семененко на олимпийский сезон

Российский хореограф Елизавета Навиславская, работающая в штабе тренера по фигурному катанию Алексея Мишина, рассказала, в чём заключается сложность короткой программы двукратного чемпиона России Евгения Семененко на олимпийский сезон.

«По подаче в этой программе я не лезу никуда, там помогать нечем, Женя сам всё делает, как он чувствует. Мы работаем над другим – важна точность и чёткость, очень много мелких движений, а из-за скорости, сложности техники многое скрадывается. Мы с ним работаем над тем, чтобы удержать характер движения, который необходим в этой музыке. Понятно, что нужно сделать сложные прыжки, показать шаги, но при этом не потерять подачу. Мы ищем баланс между его энергетикой, внятным движением и техникой», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.