Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Навиславская объяснила сложность короткой программы Семененко на олимпийский сезон

Навиславская объяснила сложность короткой программы Семененко на олимпийский сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хореограф Елизавета Навиславская, работающая в штабе тренера по фигурному катанию Алексея Мишина, рассказала, в чём заключается сложность короткой программы двукратного чемпиона России Евгения Семененко на олимпийский сезон.

«По подаче в этой программе я не лезу никуда, там помогать нечем, Женя сам всё делает, как он чувствует. Мы работаем над другим – важна точность и чёткость, очень много мелких движений, а из-за скорости, сложности техники многое скрадывается. Мы с ним работаем над тем, чтобы удержать характер движения, который необходим в этой музыке. Понятно, что нужно сделать сложные прыжки, показать шаги, но при этом не потерять подачу. Мы ищем баланс между его энергетикой, внятным движением и техникой», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Жене это — то, что доктор прописал». Новые программы Семененко — лучший выбор сезона?
Эксклюзив
«Жене это — то, что доктор прописал». Новые программы Семененко — лучший выбор сезона?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android