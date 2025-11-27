«Это не недостижимый предел». Энберт — о намерении Спепановой/Букина выступать до ОИ-2030

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Александр Энберт поделился мнением о решении российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина продолжить спортивную карьеру до Олимпийских игр – 2030, которые пройдут во Французских Альпах.

«Конечно, с возрастом кататься всё сложнее и сложнее. К 30 годам в танцах на льду и парном катании достигаешь определённого предела. Но в 30-32 года можно абсолютно нормально соревноваться. Четырёхлетний путь будет сложным, с большими нагрузками, возможными травмами. Вот это ещё очень важно, пройти этот путь. Если у Степановой и Букина всё получится, почему нет?

Это не какой-то недостижимый предел – выступить на Олимпиаде в 34-36 лет. В 2024 году чемпионами мира в парном катании стали Максим Дешам и Дианна Стеллато-Дудек, ей 40 лет было на тот момент. В парном катании и танцах на льду возможно спортивное долголетие. Поэтому я желаю Степановой и Букину успехов и пройти этот путь без травм, перегрузок и всего прочего», – приводит слова Энберта Vseprosport.ru.