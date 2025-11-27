«Надо делать выигрышные для него образы». Хореограф группы Мишина — о программах Семененко

Российский хореограф Елизавета Навиславская, работающая в штабе тренера по фигурному катанию Алексея Мишина, рассказала, как подбираются образы в программах для двукратного чемпиона России Евгения Семененко.

– Как вам кажется, новые постановки развивают Женю как фигуриста?

– Когда мы говорим про юниоров, мы всё время ищем новые грани для того, чтобы обогатить человека и довести до статуса взрослой сборной с максимальными разносторонними возможностями. Когда мы говорим про взрослых людей, особенно про таких взрослых фигуристов, как Женя Семененко – он уже всё-таки в том моменте, когда он многое попробовал и многое умеет. Надо делать выигрышные для него образы, но не впадать в единообразие.

Лирика у Жени была – «Адажио», что-то такое драматическое, как Ромео, тоже было. Сумасшедший дом по типу Nirvana – запросто. Чисто игровая история, которая была в «Клоуне», – легко. Внутренний монолог с разными переходами на основе киноматериала по типу «Гладиатора» – нормально. Можно попробовать поставить ему какую-нибудь вариацию Альберта и сделать из него балетного артиста – вот это, наверное, будет неожиданно. Но в необходимости такой программы я сомневаюсь.

В этот момент надо делать то, что хорошо получается, а хорошо, что получается многое. И из этого можно выбирать, лепить, играть. Мы понимаем друг друга, понимаем, как выстроить программу, чтобы она была эмоционально яркой и чтобы ему было удобно, чтобы он мог сделать все заявленные элементы, – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.