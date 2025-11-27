Софья Акатьева рассказала, как принималось решение о её выступлении на Гран-при в Омске

Чемпионка России (2023) фигуристка Софья Акатьева рассказала, как было принято решение о её участии в заключительном этапе Гран-при в Омске.
Изначально спортсменка должна была выступить в Красноярске и Москве, однако снималась с турниров по состоянию здоровья. В Омске фигуристка заняла восьмое место.
«Весь октябрь меня мучили какие-то травмы периодически, из-за этого откладывался этап. У меня должны были быть этапы в Красноярске и Москве, но из-за постоянной замены коньков и какого-то лечения приходилось переносить и переносить.
Потом я вышла на лёд, восстановила программы — хотя я в целом никуда не торопилась, не думала, что поеду на этап, не планировала. Но у меня довольно быстро восстановились прыжки, начала катать программу, и решили, что в целом форма позволяет.
Как оказалось, нужно было ещё подготовиться. Но всё равно для меня это был важный старт. Важно было выйти, попробовать себя, поэтому запланировали с тренерами буквально за неделю — даже меньше — решили, что я поеду», — сказала Акатьева в интервью ОKKО.
