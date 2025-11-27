Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Акатьева рассказала, как принималось решение о её выступлении на Гран-при в Омске

Софья Акатьева рассказала, как принималось решение о её выступлении на Гран-при в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России (2023) фигуристка Софья Акатьева рассказала, как было принято решение о её участии в заключительном этапе Гран-при в Омске.

Изначально спортсменка должна была выступить в Красноярске и Москве, однако снималась с турниров по состоянию здоровья. В Омске фигуристка заняла восьмое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Произвольная программа
23 ноября 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Москва
224.39
2
Алиса Двоеглазова
Москва
221.64
3
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
215.60

«Весь октябрь меня мучили какие-то травмы периодически, из-за этого откладывался этап. У меня должны были быть этапы в Красноярске и Москве, но из-за постоянной замены коньков и какого-то лечения приходилось переносить и переносить.

Потом я вышла на лёд, восстановила программы — хотя я в целом никуда не торопилась, не думала, что поеду на этап, не планировала. Но у меня довольно быстро восстановились прыжки, начала катать программу, и решили, что в целом форма позволяет.

Как оказалось, нужно было ещё подготовиться. Но всё равно для меня это был важный старт. Важно было выйти, попробовать себя, поэтому запланировали с тренерами буквально за неделю — даже меньше — решили, что я поеду», — сказала Акатьева в интервью ОKKО.

Материалы по теме
Софья Акатьева назвала причины, по которым пропустила начало сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android