Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это будет не скоро». Тарасова — о возвращении флага России в зимних видах спорта

«Это будет не скоро». Тарасова — о возвращении флага России в зимних видах спорта
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах возвращения российского флага на международных соревнованиях в зимних видах спорта. Ранее исполком Международной федерации дзюдо вернул российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.

«Мне кажется, что это будет не скоро, не сейчас. Надо порадоваться за дзюдоистов, так и должно быть. Только с флагом должны быть все команды. В федерациях летних видов спорта сидят люди более-менее понимающие. В зимних видах, к сожалению, таких людей нет», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Российские фигуристы примут участие в соревнованиях на Олимпийских играх – 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в мужском и женском одиночном катании. У мужчин квоту на участие завоевал Пётр Гуменник, а у женщин Аделия Петросян. Фигуристы будут принимать участие в олимпийском турнире в нейтральном статусе.

Материалы по теме
«Жене это — то, что доктор прописал». Новые программы Семененко — лучший выбор сезона?
Эксклюзив
«Жене это — то, что доктор прописал». Новые программы Семененко — лучший выбор сезона?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android