«Это будет не скоро». Тарасова — о возвращении флага России в зимних видах спорта

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах возвращения российского флага на международных соревнованиях в зимних видах спорта. Ранее исполком Международной федерации дзюдо вернул российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.

«Мне кажется, что это будет не скоро, не сейчас. Надо порадоваться за дзюдоистов, так и должно быть. Только с флагом должны быть все команды. В федерациях летних видов спорта сидят люди более-менее понимающие. В зимних видах, к сожалению, таких людей нет», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Российские фигуристы примут участие в соревнованиях на Олимпийских играх – 2026 в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в мужском и женском одиночном катании. У мужчин квоту на участие завоевал Пётр Гуменник, а у женщин Аделия Петросян. Фигуристы будут принимать участие в олимпийском турнире в нейтральном статусе.