«Боль можно терпеть, но она неприятная». Акатьева — о травме ноги

Российская фигуристка Софья Акатьева поделилась деталями беспокоящих её проблем со здоровьем.

«В этой правой ноге всё время то одно, то другое появляется. Не могу сказать, что она полностью здорова. Вроде до соревнований она прошла, потом на соревнованиях она опять заболела. Это боль, которую можно терпеть, но она неприятная, она мешает жить. Мы сейчас ищем причину, почему так происходит, потому что перепробовали уже коньки и думали, что из-за этого, но всё равно что-то начинает периодически болеть. Это, конечно, очень раздражает, но сейчас лечение, массажи, мануальная терапия — всё идёт в ход.

Проводили МРТ, но на МРТ у меня вообще другая картина — там не видно того, что на самом деле болит», — сказала Акатьева в интервью ОККО.