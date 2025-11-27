Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Боль можно терпеть, но она неприятная». Акатьева — о травме ноги

«Боль можно терпеть, но она неприятная». Акатьева — о травме ноги
Комментарии

Российская фигуристка Софья Акатьева поделилась деталями беспокоящих её проблем со здоровьем.

«В этой правой ноге всё время то одно, то другое появляется. Не могу сказать, что она полностью здорова. Вроде до соревнований она прошла, потом на соревнованиях она опять заболела. Это боль, которую можно терпеть, но она неприятная, она мешает жить. Мы сейчас ищем причину, почему так происходит, потому что перепробовали уже коньки и думали, что из-за этого, но всё равно что-то начинает периодически болеть. Это, конечно, очень раздражает, но сейчас лечение, массажи, мануальная терапия — всё идёт в ход.

Проводили МРТ, но на МРТ у меня вообще другая картина — там не видно того, что на самом деле болит», — сказала Акатьева в интервью ОККО.

Материалы по теме
Софья Акатьева назвала причины, по которым пропустила начало сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android