«На теле были обнаружены раны». Тренер академии Плющенко — о Елене Костылевой

Тренер Екатерина Митрофанова, работающая в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о взаимоотношениях с Еленой Костылевой и её матерью Ириной.

— Как можно охарактеризовать обстановку вокруг Ирины и Елены сейчас?
— У нас полный контакт с Леной. И 0 контакта с мамой. Она никак не может взять себя в руки, и мы не можем найти никакого компромисса, как бы ни старались. Всё ухудшается день ото дня. И такое ощущение, что ничего положительного и не предвидится.

— Соответствует ли действительности информация, что у Лены обнаружились раны на теле?
— Раны действительно были обнаружены. То, что было написано в соцсетях об этом, – правда.

— Откуда они могли произойти?
— Не хотелось бы предполагать на этот счёт. Это дело ребёнка, и она сама расскажет, если посчитает нужным. Я же могу сказать, что это абсолютно точно нездоровая и ненормальная атмосфера вокруг ребёнка, которая создаётся изо дня в день, — приводит слова Митрофановой «РИА Новости Спорт».

Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
