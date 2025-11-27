«Безумные амбиции, которые переходят грани». Тренер Митрофанова — о матери Костылевой

Тренер Екатерина Митрофанова, работающая в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о поведении матери Еленой Костылевой Ирины.

«Я думаю, это безумные амбиции, которые переходят любые грани. И в них не слышится состояние ребёнка. Не спрашивается, как он, что ему нужно. И нападки на нас и на Евгения Викторовича идут, как мне кажется, потому что мы стараемся сопоставлять амбиции с текущей реальностью. У спортсменов бывают травмы и другие проблемы. А здесь, такое ощущение, на всё это абсолютно всё равно. Главное – результат, и неважно, каким путём. Что же касается тренеров, то, я считаю, все, кто работал с Леной, делали максимум возможного для этой девочки», — приводит слова Митрофановой «РИА Новости Спорт».