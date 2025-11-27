Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Безумные амбиции, которые переходят грани». Тренер Митрофанова — о матери Костылевой

«Безумные амбиции, которые переходят грани». Тренер Митрофанова — о матери Костылевой
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Екатерина Митрофанова, работающая в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о поведении матери Еленой Костылевой Ирины.

«Я думаю, это безумные амбиции, которые переходят любые грани. И в них не слышится состояние ребёнка. Не спрашивается, как он, что ему нужно. И нападки на нас и на Евгения Викторовича идут, как мне кажется, потому что мы стараемся сопоставлять амбиции с текущей реальностью. У спортсменов бывают травмы и другие проблемы. А здесь, такое ощущение, на всё это абсолютно всё равно. Главное – результат, и неважно, каким путём. Что же касается тренеров, то, я считаю, все, кто работал с Леной, делали максимум возможного для этой девочки», — приводит слова Митрофановой «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«На теле были обнаружены раны». Тренер академии Плющенко — о Елене Костылевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android