Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения Плющенко

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что её выселили с территории академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Ранее Плющенко в своём телеграм-канале рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью.

«Меня вчера утром выселили с территории «Ангелов Плющенко». Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год. Я позаботилась о том, куда съеду. Мои друзья разрешили мне пожить на их даче в километре от «Ангелов Плющенко». Так что я уже два дня отстранена от своей семьи, хотя это незаконно», — написала Костылева-старшая на странице в социальных сетях.