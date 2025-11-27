«Лена и папа попросили». Плющенко — о выселении матери Костылевой из академии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о выселении мамы ученицы Елены Костылевой Ирины Костылевой с территории своей академии.

«У Ирины Костылевой не совсем полное понимание законов и законности. Ирине Костылевой была предоставлена возможность бесплатно проживать на частной территории — в жилом доме, принадлежащем нашей семье. В этом же доме живут Лена и её папа Валерий. Лена сама изъявила желание жить с отцом. И Лена, и её папа в какой-то момент, когда мама стала вести себя недопустимо, попросили (о чём имеется письменное заявление отца от 02.09.2025) ограничить доступ мамы на территорию академии, так как «это необходимо для обеспечения нормального тренировочного процесса» Лены. А Лене, заметьте, уже 14 лет! И она вправе высказать свое мнение о том, с кем она хочет жить. Даже суд при вынесении решения о месте проживания ребёнка обязан учитывать мнение несовершеннолетнего.

Ирину Костылеву неоднократно предупреждали, что на территории академии необходимо вести себя как минимум адекватно: относиться с уважением к тренерам и спортсменам, а также не публиковать негативную информацию о спортсменах, тренерах и руководстве академии. Она не только была предупреждена, но и дала письменную расписку полтора месяца назад. Она знала, что произойдёт, если будет нарушать установленные на территории академии правила. Знала — и продолжала это делать», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.