Плющенко — о Костылевой: Лена не числится ни в одной школе. Это законно?

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его 14-летняя ученица Елена Костылева не учится в школе.

«Как выяснила несколько дней назад опека, Лена сейчас не числится ни в одной школе. А сама Лена сказала Яне Александровне [Рудковской], что у неё уже полтора года даже учебников нет!

Мама-блогер находит время круглосуточно писать всякий бред в Сети, преследовать тренерский штаб, третировать свою дочь, но, забрав документы Лены из школы, так и не удосужилась выполнить родительские обязанности — найти ребёнку школу и решить вопрос с её образованием. Ни одной контрольной, ни одного репетитора, ни одной книги с ребёнком, ни одного похода в театр или музей. Это законно?» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.