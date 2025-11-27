Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко — о Костылевой: Лена не числится ни в одной школе. Это законно?

Плющенко — о Костылевой: Лена не числится ни в одной школе. Это законно?
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его 14-летняя ученица Елена Костылева не учится в школе.

«Как выяснила несколько дней назад опека, Лена сейчас не числится ни в одной школе. А сама Лена сказала Яне Александровне [Рудковской], что у неё уже полтора года даже учебников нет!

Мама-блогер находит время круглосуточно писать всякий бред в Сети, преследовать тренерский штаб, третировать свою дочь, но, забрав документы Лены из школы, так и не удосужилась выполнить родительские обязанности — найти ребёнку школу и решить вопрос с её образованием. Ни одной контрольной, ни одного репетитора, ни одной книги с ребёнком, ни одного похода в театр или музей. Это законно?» — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Лена и папа попросили». Плющенко — о выселении матери Костылевой из академии
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android