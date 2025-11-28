Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова сфотографировалась в шапке «Динамо» на матче москвичей с «Зенитом»

Алина Загитова сфотографировалась в шапке «Динамо» на матче москвичей с «Зенитом»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова посетила матч стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

На личной странице в социальных сетях Загитова опубликовала фотографию в шапке московского клуба.

Фото: Из личного архива Загитовой

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году. С того времени Алина участвует в спортивных мероприятиях и ведёт медийную деятельность.

Материалы по теме
Плющенко — о Костылевой: Лена не числится ни в одной школе. Это законно?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android