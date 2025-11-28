Алина Загитова сфотографировалась в шапке «Динамо» на матче москвичей с «Зенитом»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова посетила матч стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:1). Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

На личной странице в социальных сетях Загитова опубликовала фотографию в шапке московского клуба.

Фото: Из личного архива Загитовой

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году. С того времени Алина участвует в спортивных мероприятиях и ведёт медийную деятельность.