Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

84-летняя Москвина сыграет черепаху Тортиллу в шоу Авербуха «Буратино»

84-летняя Москвина сыграет черепаху Тортиллу в шоу Авербуха «Буратино»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетный хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух рассказал, что заслуженный тренер РФ Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в новогоднем ледовом шоу «Буратино».

«В роли черепахи Тортиллы выйдет на лёд, будет делать свои па и совместный танец Тамара Николаевна Москвина, которой в этом году исполняется 85. Мне кажется, это абсолютно уникальная история. Я думаю, что наше шоу объединяет разные поколения. Надо сказать, для тех, кто сейчас болеет за наших действующих фигуристок, что, помимо Алисы Двоеглазовой, в шоу будет Анна Фролова, тоже удивительной красоты фигуристка. Матвей Ветлугин. Будут прославленные профессиональные фигуристы — олимпийский чемпион Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпион мира Максим Шабалин. Также будут артисты циркового жанра. Мы постараемся, чтобы, как всегда, это было особенно. Самое важное то, что будет звучать музыка Алексея Рыбникова. Эта музыка объединяет эти песни, объединяет поколения. Уверен, что для тех, кто смотрел фильм «Буратино», которому исполняется 50 лет в этом году, и влюбился в музыку Алексея Рыбникова, звучание этих песен, аранжированное маэстро, будет новым. Отдельная достопримечательность нашего шоу — музыка Алексея Рыбникова», — приводит слова Авербуха Sport24.

Материалы по теме
Илья Авербух станет продюсером «Фестиваля зимнего спорта» в Перми
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android