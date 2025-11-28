84-летняя Москвина сыграет черепаху Тортиллу в шоу Авербуха «Буратино»

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетный хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух рассказал, что заслуженный тренер РФ Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в новогоднем ледовом шоу «Буратино».

«В роли черепахи Тортиллы выйдет на лёд, будет делать свои па и совместный танец Тамара Николаевна Москвина, которой в этом году исполняется 85. Мне кажется, это абсолютно уникальная история. Я думаю, что наше шоу объединяет разные поколения. Надо сказать, для тех, кто сейчас болеет за наших действующих фигуристок, что, помимо Алисы Двоеглазовой, в шоу будет Анна Фролова, тоже удивительной красоты фигуристка. Матвей Ветлугин. Будут прославленные профессиональные фигуристы — олимпийский чемпион Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпион мира Максим Шабалин. Также будут артисты циркового жанра. Мы постараемся, чтобы, как всегда, это было особенно. Самое важное то, что будет звучать музыка Алексея Рыбникова. Эта музыка объединяет эти песни, объединяет поколения. Уверен, что для тех, кто смотрел фильм «Буратино», которому исполняется 50 лет в этом году, и влюбился в музыку Алексея Рыбникова, звучание этих песен, аранжированное маэстро, будет новым. Отдельная достопримечательность нашего шоу — музыка Алексея Рыбникова», — приводит слова Авербуха Sport24.