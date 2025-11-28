Скидки
Татьяна Тарасова планирует посетить чемпионат России

Татьяна Тарасова планирует посетить чемпионат России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова планирует посетить чемпионат России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. Она заявила, что по уровню национальный чемпионат сравним с крупнейшим мировым первенством. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Тарасовой.

«Я чемпионаты страны не пропускаю. Если меня не сглазят, то поеду. Жду его с нетерпением, считаю, он по уровню сравним с чемпионатом мира», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

В чемпионате России примут участие по 18 представителей в мужском и женском одиночном катании, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов. Предыдущий чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Омске.

