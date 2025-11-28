Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Физиогномист вынес вердикт умственным способностям Алины Загитовой

Физиогномист вынес вердикт умственным способностям Алины Загитовой
Аудио-версия:
Комментарии

Физиогномист, основатель школы чтения людей, психолог Надежда Шевченко вынесла вердикт умственным способностям олимпийской чемпионки, фигуристки Алины Загитовой.

«Вообще в физиогномике об умственных способностях говорят две основные черты лица: нос и лоб. Считается, чем больше лобные доли, тем больше объём мозга, а значит, человек более умный. Если смотреть на Загитову, у неё однозначно логический тип мышления. Алина — логик, который структурно подходит ко всему, что делает. Чтобы принять какое-то решение, она анализирует информацию на основе сравнения из разных источников.

Это говорит о том, что у Алины в головном мозге происходит серьёзная работа и обработка информации. Это уже плюс в пользу того, что у Загитовой с умственными способностями всё прекрасно. Далее идёт нос. У Алины он нормального размера, не узкий и достаточно выступающий, что тоже говорит о достаточно высоких интеллектуальных способностях Загитовой. Чем развитее у человека нос, тем больше он может впитать обонятельной информации.

Плюс у неё очень высокая адаптивность: быстро настраивается на меняющиеся обстоятельства и перестраивает свои стратегии поведения. Алина может делать это мгновенно, о чём говорит её нос и достаточно такие мясистые и хорошие ноздри, которые эту информацию получают.

Плюс в её пользу говорят глаза, которые являются зеркалом нашего мозга. Только там мы можем увидеть, как мозг обрабатывает информацию. У Алины живой и очень активный взгляд. Если наблюдать за тем, как Загитова общается, можно сделать вывод, что у неё очень живой ум. Человек постоянно развивается. А её природная способность адаптироваться и подстраиваться под обстоятельства говорит о том, что Загитова смышлёная — со смекалкой», — приводит слова Шевченко Sport24.

Материалы по теме
Фото
Алина Загитова сфотографировалась в шапке «Динамо» на матче москвичей с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android