Физиогномист вынес вердикт умственным способностям Алины Загитовой

Физиогномист, основатель школы чтения людей, психолог Надежда Шевченко вынесла вердикт умственным способностям олимпийской чемпионки, фигуристки Алины Загитовой.

«Вообще в физиогномике об умственных способностях говорят две основные черты лица: нос и лоб. Считается, чем больше лобные доли, тем больше объём мозга, а значит, человек более умный. Если смотреть на Загитову, у неё однозначно логический тип мышления. Алина — логик, который структурно подходит ко всему, что делает. Чтобы принять какое-то решение, она анализирует информацию на основе сравнения из разных источников.

Это говорит о том, что у Алины в головном мозге происходит серьёзная работа и обработка информации. Это уже плюс в пользу того, что у Загитовой с умственными способностями всё прекрасно. Далее идёт нос. У Алины он нормального размера, не узкий и достаточно выступающий, что тоже говорит о достаточно высоких интеллектуальных способностях Загитовой. Чем развитее у человека нос, тем больше он может впитать обонятельной информации.

Плюс у неё очень высокая адаптивность: быстро настраивается на меняющиеся обстоятельства и перестраивает свои стратегии поведения. Алина может делать это мгновенно, о чём говорит её нос и достаточно такие мясистые и хорошие ноздри, которые эту информацию получают.

Плюс в её пользу говорят глаза, которые являются зеркалом нашего мозга. Только там мы можем увидеть, как мозг обрабатывает информацию. У Алины живой и очень активный взгляд. Если наблюдать за тем, как Загитова общается, можно сделать вывод, что у неё очень живой ум. Человек постоянно развивается. А её природная способность адаптироваться и подстраиваться под обстоятельства говорит о том, что Загитова смышлёная — со смекалкой», — приводит слова Шевченко Sport24.