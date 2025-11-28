Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Ей приклеивают ярлык не очень умной». Физиогномист объяснила причины оговорок Загитовой

«Ей приклеивают ярлык не очень умной». Физиогномист объяснила причины оговорок Загитовой
Физиогномист, основатель школы чтения людей, психолог Надежда Шевченко объяснила причины оговорок олимпийской чемпионки, фигуристки Алины Загитовой.

«Алину обвиняют и хейтят за то, что она неправильно говорит какие-то слова во время выступлений, где-то ошибается. Кто-то критикует её ещё за то, что Загитова увеличила себе губы, которые и так были достаточно крупными для её лица. Ей приклеивают ярлык не очень умной девушки. Но если пойти по фактами: она училась в РАНХиГС, а сейчас дальше развивается. Алина активно реализуется в больших и важных проектах и выступает в ледовых шоу.

Если смотреть на физиогномику, ошибки в словах во время официальных выступлений Алины говорят о её волнении. Физиогномика основывается на работе мозга, потому что все органы чувств находятся на лице и фиксируют информацию, которая потом обрабатывается в мозгу. И вот мозг, обрабатывая поступившие сигналы, выдаёт определённое поведение, чтобы защитить нас от опасности», — приводит слова Шевченко Sport24.

