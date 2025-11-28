«Ей приклеивают ярлык не очень умной». Физиогномист объяснила причины оговорок Загитовой

Физиогномист, основатель школы чтения людей, психолог Надежда Шевченко объяснила причины оговорок олимпийской чемпионки, фигуристки Алины Загитовой.

«Алину обвиняют и хейтят за то, что она неправильно говорит какие-то слова во время выступлений, где-то ошибается. Кто-то критикует её ещё за то, что Загитова увеличила себе губы, которые и так были достаточно крупными для её лица. Ей приклеивают ярлык не очень умной девушки. Но если пойти по фактами: она училась в РАНХиГС, а сейчас дальше развивается. Алина активно реализуется в больших и важных проектах и выступает в ледовых шоу.

Если смотреть на физиогномику, ошибки в словах во время официальных выступлений Алины говорят о её волнении. Физиогномика основывается на работе мозга, потому что все органы чувств находятся на лице и фиксируют информацию, которая потом обрабатывается в мозгу. И вот мозг, обрабатывая поступившие сигналы, выдаёт определённое поведение, чтобы защитить нас от опасности», — приводит слова Шевченко Sport24.