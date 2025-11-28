Скидки
Фигурное катание

«Она знает, когда поддержать, а когда поругать». Ляшенко — о тренере Липницкой

«Она знает, когда поддержать, а когда поругать». Ляшенко — о тренере Липницкой
Российская фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, рассказала о своём опыте работы с ней.

— Как ты попала в тренерскую группу к Липницкой?
— В группу к Юлии Вячеславовне я попала абсолютно случайно. Мы не собирались куда-либо уезжать из Ростова-на-Дону для постоянных тренировок. Но из-за пандемии у нас закрыли все катки сначала на три месяца, потом через полтора месяца, затем через месяц открыли. И никто не знал заранее, как долго мы будем без ледовых тренировок. Сухие-то тренировки по зуму проводились регулярно. Мы стали иногда ездить на недельные сборы в Москву. И вот в один из таких приездов нам предложили сходить на просмотр в группу Липницкой в академию «Ангелы Плющенко». Так я и попала к Юлии Вячеславовне.

— Олимпийские прокаты Юлии Липницкой смотрела?
— Посмотрела только потом, когда начала что-то понимать в фигурном катании, разбираться в элементах.

— Какая Юлия Вячеславовна в роли тренера?
— Она справедливая — это слово идеально к ней подходит. Юлия Вячеславовна знает, когда нужно поддержать, а когда поругать, похвалить или успокоить, — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

