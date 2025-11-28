Ученица Липницкой Ляшенко: уже думаю над тем, чтобы прыгнуть на льду сальто

Российская фигуристка Анна Ляшенко, занявшая второе место на этапе Гран-при в Красноярске, рассказала, что раздумывает над исполнением сальто на льду.

— Почему после эстетической гимнастики ты ушла в фигурное катание, а не во что-то более похожее?

— В художественную гимнастику я пришла в четыре года. Мне сказали, что я слишком маленькая. И я пошла танцевать в детский ансамбль. Потом мама привела меня на просмотр ещё раз в шесть лет: мне сказали, что я уже взрослая. Так с художественной гимнастикой у меня не сложилось. В спортивную гимнастику мама не хотела меня отдавать, потому что она сама мастер спорта в этом виде. И она всегда говорила, что это очень сложный и тяжёлый вид спорта. Мама не хотела, чтобы у меня все руки были в мозолях.

Был период, когда совмещала спортивную акробатику (смешанная пара) с фигурным катанием. Мы с напарником даже выполнили третий спортивный разряд, но делать это было очень тяжело физически. Времени не хватало, сил. Также совпадали тренировки и соревнования, поэтому пришлось делать выбор. И он случился в пользу фигурного катания.

— Не хотелось бы попробовать на льду сделать что-то акробатическое?

— Я уже думаю над тем, чтобы прыгнуть на льду сальто. Также думаю, какие ещё элементы можно выучить. Как раз разговаривали об этом с тренерами, что в мою программу «Цирк дю солей» можно добавлять какие-то фишки. Смотрим также прокаты Ильи Малинина — все эти его трюки очень прикольно выглядят, — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.