Ученица Липницкой Ляшенко рассказала, работает ли над элементами ультра-си

Фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, рассказала, работает ли над прыжковыми элементами повышенной сложности.

— Какие у тебя ощущения от первого взрослого старта? Что нового для тебя на взрослом уровне?

— Я в Красноярске посмотрела вживую, как катается Алиса Двоеглазова. И мне очень понравилось! Восхищаюсь девочками, которые прыгают ультра-си. Из мальчиков мне очень понравились Григорий Фёдоров и Николай Угожаев, у них такие мощные четверные прыжки. Взрослые этапы отличаются организацией. Всё более серьёзно, по-взрослому. Непередаваемые ощущения от того, что находишься рядом и соревнуешься со спортсменами, которые на протяжении нескольких лет творят историю фигурного катания.

— Сама думаешь об элементах ультра-си? Как у тебя с ними дела?

— Конечно, я о них думаю, работаю над ними. Хочется исполнять их чисто, и пока это не получается. Но надеюсь, что в этом сезоне я смогу их показать, — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.