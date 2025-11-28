Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Липницкой Ляшенко рассказала, работает ли над элементами ультра-си

Ученица Липницкой Ляшенко рассказала, работает ли над элементами ультра-си
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, рассказала, работает ли над прыжковыми элементами повышенной сложности.

— Какие у тебя ощущения от первого взрослого старта? Что нового для тебя на взрослом уровне?
— Я в Красноярске посмотрела вживую, как катается Алиса Двоеглазова. И мне очень понравилось! Восхищаюсь девочками, которые прыгают ультра-си. Из мальчиков мне очень понравились Григорий Фёдоров и Николай Угожаев, у них такие мощные четверные прыжки. Взрослые этапы отличаются организацией. Всё более серьёзно, по-взрослому. Непередаваемые ощущения от того, что находишься рядом и соревнуешься со спортсменами, которые на протяжении нескольких лет творят историю фигурного катания.

— Сама думаешь об элементах ультра-си? Как у тебя с ними дела?
— Конечно, я о них думаю, работаю над ними. Хочется исполнять их чисто, и пока это не получается. Но надеюсь, что в этом сезоне я смогу их показать, — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Нравится катание Косторной и прыжки Трусовой». Интервью с ученицей Липницкой Ляшенко
Эксклюзив
«Нравится катание Косторной и прыжки Трусовой». Интервью с ученицей Липницкой Ляшенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android