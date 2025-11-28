Бестемьянова оценила шансы Петросян и Гуменника на Олимпиаде в Милане

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Я считаю, что очень высокие шансы и у Аделии, и у Пети, важно кататься как следует и ни с кем не бороться, надо просто сделать то, что они умеют. Если всё получится, то, думаю, будут и в призах. Аделия вообще может побороться за самые высокие места, если всё сделает, что умеет. Петя, думаю, может за тройку бороться. Конечно, это очень радостно, что допустили одиночников. Но всё ещё есть жалость и грусть, что не допустили пары и танцы», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.