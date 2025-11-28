Скидки
Фигурное катание

Ученица Липницкой Ляшенко выделила своих фаворитов в России и на международной арене

Российская фигуристка Анна Ляшенко рассказала, кого считает своим фаворитом на российской и международной аренах.

— Кого можешь выделить из любимчиков на мировой арене?
— Я смотрела весь Lombardia Trophy. Мне очень понравился Николай Мемола: он такой высокий и у него такой четверной лутц — я прямо восхищаюсь. Всё жду от Ильи Малинина четверной аксель — он его прыгает на тренировках, но я всё ещё жду его в соревнованиях. Очень нравится, как катается Адам Сяо Хим Фа. Из девочек ещё полностью не видела Эмбер Гленн. Честно говоря, Алиса Лью мне не очень нравится. Отмечу Ами Накаи, у Каори Сакамото нравится её мощный стиль катания, но всё же не совсем моё.

— Есть фигуристы, к которым ты стремишься, хочешь быть на них похожа?
— Мне очень нравится тройной аксель у Алёны Косторной и её катание, особенно во время одиночной карьеры. Очень нравятся вращения Юлии Липницкой — моего тренера, прыжки Александры Трусовой — это просто легендарно. Ну и эмоциональность Евгении Медведевой — я каждый раз смотрю её прокаты и не могу сдержать эмоций, — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

