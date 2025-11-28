Скидки
«Мы должны были выступать большой командой». Тарасова — о россиянах на ОИ-2026

«Мы должны были выступать большой командой». Тарасова — о россиянах на ОИ-2026
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российских фигуристов должно быть больше на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Слава богу, что двое наших будут выступать. Но мы должны были выступать большой командой. В каждом виде по максимуму. Я уже не принимаю участия в таких радостных событиях. Уже давно обрадовалась, что их допустили, хотя бы их. Не могу больше радоваться, потому что уже должно было быть», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

На Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе в одиночном катании выступят Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Соревнования в Италии пройдут с 6 по 22 февраля.

Бестемьянова оценила шансы Петросян и Гуменника на Олимпиаде в Милане
