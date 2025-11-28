Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Великая постановка». Миронова — о том, чьи из иностранцев программы в сезоне ей нравятся

«Великая постановка». Миронова — о том, чьи из иностранцев программы в сезоне ей нравятся
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, поделилась, постановки кого из зарубежных коллег ей импонируют.

– Кто больше всех нравится из коллег-иностранцев в этом сезоне?
– Нравится ритм-танец Пайпер Гиллес/Поля Пуарье – классно поставлен, обалденный ритм-танец у Эллисон Рид/Саулюса Амбрулявичюса, когда они катали его в Китае, сразу сказала, это мои фавориты сезона.

Ну и произвольный танец Лоранс Фурнье Бодри/Гийома Сизерона – безусловно, великая постановка. Так бы хотелось увидеть её вживую! В ней есть что-то магическое и человечное, всё так плавно перетекает. Я в принципе в восторге от этого дуэта. Ребята хорошо сочетаются друг с другом. Она подчёркивает его мужественность, он подчёркивает её женственность. С предыдущей партнёршей (Габриэлой Пападакис. — Прим. «Чемпионата») этого не было, они были словно однополые, — приводит слова Мироновой Sport24.

Материалы по теме
Миронова и Устенко ответили, считают ли победу на этапе Гран-при в Омске главной в карьере
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android