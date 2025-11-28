«Великая постановка». Миронова — о том, чьи из иностранцев программы в сезоне ей нравятся

Российская фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, поделилась, постановки кого из зарубежных коллег ей импонируют.

– Кто больше всех нравится из коллег-иностранцев в этом сезоне?

– Нравится ритм-танец Пайпер Гиллес/Поля Пуарье – классно поставлен, обалденный ритм-танец у Эллисон Рид/Саулюса Амбрулявичюса, когда они катали его в Китае, сразу сказала, это мои фавориты сезона.

Ну и произвольный танец Лоранс Фурнье Бодри/Гийома Сизерона – безусловно, великая постановка. Так бы хотелось увидеть её вживую! В ней есть что-то магическое и человечное, всё так плавно перетекает. Я в принципе в восторге от этого дуэта. Ребята хорошо сочетаются друг с другом. Она подчёркивает его мужественность, он подчёркивает её женственность. С предыдущей партнёршей (Габриэлой Пападакис. — Прим. «Чемпионата») этого не было, они были словно однополые, — приводит слова Мироновой Sport24.