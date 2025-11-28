«Не знаю, что бы я делала без этой поддержки». Ученица Липницкой о первом взрослом сезоне

Российская фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, рассказала, от кого получает наибольшую поддержку.

— Кто тебя больше всего поддерживает в твоей спортивной карьере?

— Меня поддерживают мама, Юлия Вячеславовна, Марина Руслановна, мои родственники с Ростовской области, со Ставрополя. На самом деле поддерживают все, с кем я когда-либо общалась: бывшие одноклассники, соседи, мамины коллеги. Знаю, что многие следят за моими выступлениями, мои бывшие тренеры и хореографы, бывшие одногруппники, а также вся моя нынешняя группа и все наши малыши, и их родители, бабушки, дедушки.

Но, конечно, самая большая поддержка исходит от родственников: дедушка, бабушки, тёти, дяди, папа — все очень пристально следят. Каждый раз смотрят, болеют, максимально помогают, приезжают периодически. Я всех очень сильно люблю, и эта ответная любовь сильно ощущается. Не знаю, что бы я делала без этой поддержки, — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.