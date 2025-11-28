Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не знаю, что бы я делала без этой поддержки». Ученица Липницкой о первом взрослом сезоне

«Не знаю, что бы я делала без этой поддержки». Ученица Липницкой о первом взрослом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, рассказала, от кого получает наибольшую поддержку.

— Кто тебя больше всего поддерживает в твоей спортивной карьере?
— Меня поддерживают мама, Юлия Вячеславовна, Марина Руслановна, мои родственники с Ростовской области, со Ставрополя. На самом деле поддерживают все, с кем я когда-либо общалась: бывшие одноклассники, соседи, мамины коллеги. Знаю, что многие следят за моими выступлениями, мои бывшие тренеры и хореографы, бывшие одногруппники, а также вся моя нынешняя группа и все наши малыши, и их родители, бабушки, дедушки.

Но, конечно, самая большая поддержка исходит от родственников: дедушка, бабушки, тёти, дяди, папа — все очень пристально следят. Каждый раз смотрят, болеют, максимально помогают, приезжают периодически. Я всех очень сильно люблю, и эта ответная любовь сильно ощущается. Не знаю, что бы я делала без этой поддержки, — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Нравится катание Косторной и прыжки Трусовой». Интервью с ученицей Липницкой Ляшенко
Эксклюзив
«Нравится катание Косторной и прыжки Трусовой». Интервью с ученицей Липницкой Ляшенко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android