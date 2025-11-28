Татьяна Навка представит шоу «Вечера на хуторе» в Санкт-Петербурге

С 25 декабря по 8 января в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится новогодняя премьера ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Н.В. Гоголя. Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом.

«Вечера на хуторе» — это действительно уникальная постановка, сочетающая высочайший уровень фигурного катания чемпионов, невероятной красоты костюмы, зажигательную музыку в исполнении звёзд нашей эстрады и хора, фантастические декорации, захватывающий мэппинг и мультимедийные спецэффекты. Для создания нашего шоу объединились сотни лучших профессионалов в разных сферах, талантливейшая творческая команда! Премьеру шоу «Вечера на хуторе» в Москве посетили более 250 тысяч зрителей. Мы получили огромное количество тёплых отзывов и сообщений. И, конечно, не могли оставить без внимания пожелания зрителей, и в этом году решили провести премьеру шоу в Петербурге. Надеемся, что наша сказка подарит праздничное настроение, радость и веру в то, что мечты сбываются!» — отмечает автор идеи, генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу Татьяна Навка.

Фото: Пресс-служба Татьяны Навки

В главных ролях новогодней премьеры в Петербурге выступят звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, чемпионы Европы и мира, призёры Олимпийских игр — Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Степанова, Иван Букин, Артур Гачинский и другие именитые фигуристы.