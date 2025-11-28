«Дорогая, ты ли это? Не верю!» Плющенко — о посте Слуцкой про сравнение с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на пост двукратной чемпионки мира, многократной чемпионки Европы в одиночном катании Ирины Слуцкой о его соперничестве с Этери Тутберидзе.

«Ира, дорогая, ты или это? Ты ли написала этот пост?! Не верю! Прислали — не поверил! Ира, тебя снова взломали? Позвонил тебе — ты не ответила! Надиктовал — тоже не ответила! Совсем не хотелось отвечать тебе здесь, но и недосказанность — тоже не выход в нашем с тобой случае.

Жизнь, конечно, очень интересная штука. Когда тебе нужна была моя поддержка, я трубки всегда снимал. Ты всегда была моей боевой подругой. Мы вместе с тобой прошли большой и интересный спортивный путь. Ты всегда была не только очень крутой спортсменкой, но и порядочным человеком. Ты просила поддержать тебя, когда ты хотела стать президентом Московской федерации. Я пошёл против всех и голосовал за тебя, был в меньшинстве, к сожалению, ты выборы проиграла. Ты была примой моих шоу. Твои портреты на всех аренах «Ангелов Плющенко» украшают Стену Славы, как и всех наших великих чемпионов! И моих друзей! Ты просила поддержать через мои соцсети твою страницу — как раз ту, где ты (или не ты) написала эту чушь. Я — поддержал и отрекламировал её!

Я 8 лет работаю на льду с моими коллегами и нашими спортсменами. Хорошо или не очень хорошо — время покажет! Но я работаю и развиваю на свои кровные детский и юношеский спорт в нашей стране! Строю спортивные объекты с моей женой. Помогаю талантливым детям и покрываю им все затраты! 26 детей у нас (дети бойцов СВО и многодетные) тренируются бесплатно!

В прошлом году наш штаб был на втором месте в медальном зачёте после штаба Э. Г. Тутберидзе! А среди частных школ и вовсе на первом месте. Да, я не воспитал (пока!) олимпийских чемпионов. Да и спорт закончил 11 лет назад, Ира! Мне в спорте было нелегко, но я всегда надеялся только на свои силы. А вот в тренерской работе, скажу тебе честно, и вовсе непросто. Потому что выиграл спортсмен — молодец спортсмен! Проиграл — виноват тренер!

Работа и эмоционально, и физически очень сложная. Не советую тебе «тренерский хлеб» — он и чёрствым бывает, и горьким. А если ещё вдруг не получится сразу стать «слоном», то придётся долго быть в статусе «мосек». Тебя почитаешь — у нас 99,9% тренеров, фигачащих на льду, именно в этом «почётном» статусе пока пребывают. А мне, поверь, не западло при всех моих спортивных регалиях и титулах с ними в одном ряду находиться.

Мы работаем, и у нас, кстати, есть и победные кейсы. И поверь, их не мало. А есть дети, которых я с нуля уже довёл до КМС и МС. А Никита Сарновский со мной выучил пять разных ультра-си. Не всё олимпийскими медалями измеряется. Тем более в моём случае.

Ира, ты как будто заснула (летаргическим сном) в 2020 году и проснулась только что! О каком конфликте идёт речь, Ира?! Он, если и был, то 5 лет назад… Новость уже стара, как ребро мамонта! Нельзя же быть настолько не в материале. Ну а если уж речь зашла про басни Крылова и всё-таки эту чушь написала ты, то в спорте меня «Моськой» у тебя бы язык не повернулся назвать. А в тренерстве, Ира, мой путь только начался. Мне интересно поработать и с Макаром Игнатовым, которому уже 25, и с моими юниорами.

Ира, жизнь — это забег на длинную дистанцию! Очень не хочется видеть твои опущенные глаза при встрече. Очень расстроен твоим постом.

P.S.: Если ты хотела напомнить всем о себе, могла бы по-дружески попросить, как обычно, отрекламировать твою страницу. Мне для друзей никогда не жалко. Я бы всегда это сделал, тем более для тебя», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.