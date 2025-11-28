«Сначала приняла звонок Авербуха за розыгрыш». Москвина — о роли Тортиллы в шоу «Буратино»

Заслуженный тренер РФ Тамара Москвина высказалась о роли черепахи Тортиллы в новогоднем ледовом шоу «Буратино» чемпиона мира и серебряного призёра Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореографа, режиссёра и продюсера Ильи Авербуха.

«Сначала я приняла звонок Ильи Авербуха об участии в шоу за розыгрыш, поэтому ответила с юмором: сколько лет черепахе Тортилле? Несколько веков? Прекрасно, мне подходит: все будут говорить, что молодая артистка Москвина играет 300-летнюю старуху. А если серьёзно, мне было приятно получить это предложение. Отдать дань уважения создателям прекрасной сказки и заодно порадовать людей своим появлением в этой ироничной роли. Юмор я обожаю. Улыбаюсь от мысли, что после этого спектакля меня будут называть уже не Тамарочкой, а Тортиллочкой. И, разумеется, я никогда не переставала кататься, на тренировках я часто на льду, и мне важно показать людям, что можно оставаться бодрыми в любом возрасте. Хочется своим примером вдохновить детей и их родителей заботиться о здоровье, заниматься спортом, стараться находить в жизни новые интересы, пробовать себя в чём-то неожиданном, расширять границы. Надеюсь, зрители оценят этот дерзкий экспромт», — приводит слова Москвиной пресс-служба «Шоу Ильи Авербуха».