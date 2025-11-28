Матвей Ветлугин выиграл финал Кубка Санкт-Петербурга

Российский фигурист Матвей Ветлугин, выступающий в одиночном катании, выиграл финал Кубка Санкт-Петербурга. Суммарно за два проката спортсмен получил от судей 259,87 балла.

Второе место занял Семён Соловьёв, набравший 254,81 балла. Тройку призёров замкнул Михаил Полянский, который показал результат 243,23 балла.

Фигурное катание. Финал Кубка Санкт-Петербурга — 2025. Одиночное катание. Мужчины. Итоговые результаты

1. Матвей Ветлугин — 259,87.

2. Семён Соловьёв — 254,81.

3. Михаил Полянский — 243,23.

4. Николай Угожаев — 243,03.

5. Илья Строганов — 237,51.

6. Данил Федосимов — 220,00.

7. Вячеслав Проценко — 207,74.

8. Николай Логинов — 198,72.