Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Матвей Ветлугин выиграл финал Кубка Санкт-Петербурга

Матвей Ветлугин выиграл финал Кубка Санкт-Петербурга
Комментарии

Российский фигурист Матвей Ветлугин, выступающий в одиночном катании, выиграл финал Кубка Санкт-Петербурга. Суммарно за два проката спортсмен получил от судей 259,87 балла.

Второе место занял Семён Соловьёв, набравший 254,81 балла. Тройку призёров замкнул Михаил Полянский, который показал результат 243,23 балла.

Фигурное катание. Финал Кубка Санкт-Петербурга — 2025. Одиночное катание. Мужчины. Итоговые результаты

1. Матвей Ветлугин — 259,87.

2. Семён Соловьёв — 254,81.

3. Михаил Полянский — 243,23.

4. Николай Угожаев — 243,03.

5. Илья Строганов — 237,51.

6. Данил Федосимов — 220,00.

7. Вячеслав Проценко — 207,74.

8. Николай Логинов — 198,72.

Материалы по теме
Репетиция Олимпиады. Гуменник отточил «пятиквадку», а Петросян ворвалась в Омск с квадами!
Репетиция Олимпиады. Гуменник отточил «пятиквадку», а Петросян ворвалась в Омск с квадами!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android