Камила Валиева приступила к постановке новых программ — источник

Российская фигуристка Камила Валиева приступила к постановке новых программ, с которыми планирует вернуться в большой спорт. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года. После 25 декабря 2025 года фигуристка получит право выступать на соревнованиях.

Осенью 2025 года стало известно, что Валиева прекратила сотрудничество со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе и после возобновления карьеры будет работать со Светланой Соколовской.