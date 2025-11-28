Скидки
Камила Валиева приступила к постановке новых программ — источник

Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева приступила к постановке новых программ, с которыми планирует вернуться в большой спорт. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года. После 25 декабря 2025 года фигуристка получит право выступать на соревнованиях.

Осенью 2025 года стало известно, что Валиева прекратила сотрудничество со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе и после возобновления карьеры будет работать со Светланой Соколовской.

Новости. Фигурное катание
