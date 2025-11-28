Александра Трусова на тренировке исполнила каскад тройной лутц — тройной риттбергер

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) на тренировке исполнила сложный каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Каскад тройной лутц — тройной риттбергер — самый сложный каскад с тройными (не считая аксель). В последние годы карьеры Трусова в короткой программе отказалась от этого каскада.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.