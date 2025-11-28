Скидки
Стало известно, кто из российских фигуристов примет участие в ледовых шоу в Китае и Италии

Стали известны участники ледовых шоу в Пекине (Китай) и Болонье (Италия) из числа российских фигуристов. На представление Magic on Ice, которое завтра, 29 ноября, состоится в Пекине, заявились Софья Акатьева, Марк Кондратюк и Ксения Синицына. 10 января 2026 в итальянской Болонье в шоу Bol on Ice своё мастерство покажут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком участников из России.

Шоу Magic on Ice 29 ноября в Пекине (Китай):

Софья Акатьева, Ксения Синицына, Марк Кондратюк, Григорий Фёдоров и Василиса Кагановская/Максим Некрасов.

Шоу Bol on Ice 10 января 2026 года в Болонье (Италия):

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская/Максим Некрасов и Мария Захарова.

