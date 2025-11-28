Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Бьёт кулаком в живот». Рудковская выложила видео с камер наблюдения с мамой Костылевой

«Бьёт кулаком в живот». Рудковская выложила видео с камер наблюдения с мамой Костылевой
Елена Костылева
Аудио-версия:
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская в своём телеграм-канале опубликовала видео с камер наблюдения, где, по её словам, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина бьёт свою дочь в живот.

«Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены – Валерия (её законного представителя) — на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с неё коньки», — написала Рудковская.

Ранее титулованный фигурист Евгений Плющенко в своём телеграм-канале рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Он также рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы, которые та систематически совершала.

Также известно, что Ирина Костылева состоит на учёте в органах опеки.

Материалы по теме
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Плющенко прервал молчание относительно Костылевой. «Ангелы» дали мощный отпор маме Лены!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android