«Бьёт кулаком в живот». Рудковская выложила видео с камер наблюдения с мамой Костылевой

Продюсер Яна Рудковская в своём телеграм-канале опубликовала видео с камер наблюдения, где, по её словам, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина бьёт свою дочь в живот.

«Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены – Валерия (её законного представителя) — на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с неё коньки», — написала Рудковская.

Ранее титулованный фигурист Евгений Плющенко в своём телеграм-канале рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью. Мать Елены Костылевой выселили с территории академии Евгения «Ангелы Плющенко». Он также рассказал о всех нарушениях порядка мамой своей ученицы, которые та систематически совершала.

Также известно, что Ирина Костылева состоит на учёте в органах опеки.