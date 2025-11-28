«Увы, это не самое страшное». Рудковская — о публикации кадров побоев Елены Костылевой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала видео, на котором, по её словам, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой — Ирина бьёт её в живот. Ранее с кадрами Рудковская поделилась со своими подписчиками.

«Тучи, конечно, сгущаются над мамой Лены Костылевой — неугомонной Ириной, которая мнит себя специалистом не меньшим, чем Великая Т.А. Тарасова. Всё она про всех знает и всему даёт оценку, развивая свой желтушно-помойно-мусорный блог. Причём не жалеет ни стариков, ни детей, ни олимпийских чемпионов. Там она продолжает отбеливать себя и свою репутацию, обвиняя во лжи всех. Вот совсем неумное поведение взрослой дамы, у которой у самой рыльце в пушку.

Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены – Валерия, её законного представителя, на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьёт дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с неё коньки. В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно!

Именно после этой ситуации в очередной раз к нам на арену были вызваны все уполномоченные органы. К сожалению, это не единственное, не последнее и, увы, не самое страшное, видео, после просмотра которого даже у взрослых суровых мужчин на глазах выступают слёзы. Но думаю, что в интересах Лены остальные записи мы можем показать только на судебном заседании. А там и мама грозится подать в суд на опеку, на нас и далее по её личному списку. Мы совершенно не против. Нам одним с ней судом больше, одним меньше. Уже неважно», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.