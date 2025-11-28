Яна Рудковская: нам придётся остановить Ирину Костылеву

Продюсер Яна Рудковская намерена обратиться в суд из-за клеветы мамы фигуристки Елены Костылевой — Ирины. Последняя, по словам Рудковской, распространяет в своём телеграм-канале ложную информацию о ней и её супруге Евгении Плющенко.

«До сих пор не высказывалась по этому поводу, но сегодня хочу сказать очень важную вещь. Полтора года мы пытались договориться, пытались защитить Лену, пытались очень много сделать для этой девочки. За это время наша с Евгением жизнь превратилась в какой-то бесконечный ад.

Мне многие писали: «Что творит эта женщина? Что же вы бездействуете?» Нет, бездействия никогда не было. Всегда была борьба. Но она всегда велась в пользу ребенка, в пользу того, чтобы с ней рядом находилась мама, пусть даже такая, для которой Лена всего лишь «толсто***ая» машина с ультра-си!

И когда я прочитала в очередном её канале о том, что мой муж ввёл Лену в травму, была просто в шоке, потому что миллионы детей, включая нашего сына, минимум один раз в год получают травму по разным причинам, а тем более в спорте наивысших достижений. К тому же девочек, которые прыгают ультра-си, не так много. Тех же, которые прыгают столько ультра-си, их просто нет сейчас в мире. Лена Костылева уникальна.

Все мы прекрасно понимаем, что в Уголовном кодексе России есть статьи и за клевету, и за дачу ложных показаний. Поэтому за каждое сказанное нами слово мы несём личную ответственность и каждое своё показание мы можем подтвердить аудио- и видеодоказательствами и/или свидетельскими показаниями (которые в т.ч. были переданы в полицию). В каждой школе, где Лена занималась фигурным катанием, маме всегда кто-то мешал: сначала мешала «девочка с йогуртом» — конкурентка Лены, в другой школе мешала дочка старосты – тоже конкурентка Лены, в нашей школе ей мешает «блатная семейка» — т.е. все те, кто был с Леной в одном спортивном диапазоне – в одном возрасте, в одном разряде.

Нынешний канал мамы-блогера мы тоже намерены заблокировать. Мы уже зафиксировали всю клевету, которую она распространяет в нём. Этот человек, похоже, самостоятельно не остановится. Значит, придётся нам её остановить. Законными методами. С применением статей 128.1. (п.2) УК РФ «Клевета» и 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации». С взысканием с неё всех возникших у нас убытков», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.