Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

МОК ушёл от ответа о допуске тренеров российских фигуристов на ОИ—2026

МОК ушёл от ответа о допуске тренеров российских фигуристов на ОИ—2026
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать возможность допуска тренеров российских фигуристов к зимним Олимпийским играм 2026 года. Накануне, 27 ноября, пресс-служба МОК подтвердила, что российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник получили право выступить на Играх в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что список нейтральных спортсменов будет обновляться по мере решений комиссии по предоставлению статуса.

«Как было указано в публикации, этот список будет обновляться в соответствии с решениями комиссии по предоставлению нейтрального статуса. С нашей стороны больше нечего добавить», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

Аделия Петросян и Пётр Гуменник завоевали право выступать на Олимпийских играх – 2026 после победы в квалификационном турнире, который прошёл в сентябре 2025 года.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
МОК допустил фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android