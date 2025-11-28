МОК ушёл от ответа о допуске тренеров российских фигуристов на ОИ—2026

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать возможность допуска тренеров российских фигуристов к зимним Олимпийским играм 2026 года. Накануне, 27 ноября, пресс-служба МОК подтвердила, что российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник получили право выступить на Играх в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что список нейтральных спортсменов будет обновляться по мере решений комиссии по предоставлению статуса.

«Как было указано в публикации, этот список будет обновляться в соответствии с решениями комиссии по предоставлению нейтрального статуса. С нашей стороны больше нечего добавить», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

Аделия Петросян и Пётр Гуменник завоевали право выступать на Олимпийских играх – 2026 после победы в квалификационном турнире, который прошёл в сентябре 2025 года.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.