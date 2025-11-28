«Почему я должна терпеть хамство ребёнка?» Мама Костылевой ответила Яне Рудковской

Ирина — мама фигуристки Елены Костылевой прокомментировала публикацию видео, в котором она, вероятно, бьёт свою дочь. Ранее кадрами с ними поделилась Яна Рудковская.

«Рассказывала, что Лена выходила с тренировок у [Елизаветы] Нугумановой в неадекватном состоянии. Перед нижней частью экрана появляется голова Нугумановой. Скамейка, где сидит Лена, находится прямо перед входом в каток. Дверь – выход на лёд. На потолке – две камеры.

Лена вышла воющая, неадекватная, с тренировки у Лизы. Не стала кататься и ушла с тренировки. Сказала Лене: снимай коньки, отдыхай, успокойся, пойдём работать через полчаса. Спросила Лизу: «Ты не против?» Лиза сказала, что нет. Я наклонилась снимать с Лены коньки, Лена пнула меня коньком, ответила ей тем же. Это видела Нугуманова, сидевшая рядом на скамейке. Я силой сняла с Лены коньки, после этого она пошла в раздевалку, которая находится напротив. Голос за кадром – это охранник Академии Плющенко, который навязывает то, чего не было. Если бы я душила Лену, Нугуманова стояла бы спокойно и смотрела? Почему её нет в кадре? Это видео выкладывали ещё весной. Да, видео было переснято с камер наблюдения по доносу Нугумановой ещё весной. И меня этим видео кошмарили весь год.

Где вы видите, что её душу? Снимала с неё коньки, на которые не были надеты чехлы. Лена выбежала со льда без чехлов, села на скамейку. Через две минуты пришла я. Нугуманова уговаривала её вернуться на лёд, Лена истерила. Я сказала: «Снимай коньки, нечего орать». Лена продолжала кричать. Я начала снимать с неё коньки без чехлов. Она пнула меня, я – её. И что? Почему я должна терпеть хамство ребёнка по отношению к матери? И главный вопрос: что делала с Леной Нугуманова на льду, что Лена оказалась в таком состоянии?

Оправдания не пошли. Это видео с прошлого сезона. Тогда почему сердобольная Рудковская сразу не ограничила моë общение с Леной? Задайтесь этим вопросом. И почему видео обрезано? Где удушающий приëм? Почему Нугуманова не вступилась за Лену? И почему Лена убегает с тренировки Нугумановой после 15 минут в таком неадекватном состоянии?» — написала Ирина Костылева в своём телеграм-канале.