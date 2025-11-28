Яна Рудковская показала фото ссадин на теле Елены Костылевой

Яна Рудковская опубликовала фото с ссадинами на теле 14-летней фигуристки Елены Костылевой. Продюсер отметила, что побои нанесла спортсменке её мать Ирина.

Елена Костылева Фото: из личного архива Яны Рудковской

«Вот следы побоев от 24 ноября, после которого мы в очередной раз вызвали все органы и убрали Ирину с нашей территории. Честно говоря, не понимаю, чего она сейчас добивается. Лена и папа Лены Валерий разрешили показать следы этих побоев.

Каждый раз шли навстречу просьбам Лены и обещаниям мамы больше так не делать… Всё было направлено на то, чтобы сохранить семью, потому что любой девочке нужна мать!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Ранее Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно Ирина Костылева бьёт свою дочь. Между продюсером и матерью затем произошла публичная перепалка.