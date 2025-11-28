Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Яна Рудковская показала фото ссадин на теле Елены Костылевой

Яна Рудковская показала фото ссадин на теле Елены Костылевой
Елена Костылева
Аудио-версия:
Комментарии

Яна Рудковская опубликовала фото с ссадинами на теле 14-летней фигуристки Елены Костылевой. Продюсер отметила, что побои нанесла спортсменке её мать Ирина.

Елена Костылева

Елена Костылева

Фото: из личного архива Яны Рудковской

Елена Костылева

Елена Костылева

Фото: из личного архива Яны Рудковской

«Вот следы побоев от 24 ноября, после которого мы в очередной раз вызвали все органы и убрали Ирину с нашей территории. Честно говоря, не понимаю, чего она сейчас добивается. Лена и папа Лены Валерий разрешили показать следы этих побоев.

Каждый раз шли навстречу просьбам Лены и обещаниям мамы больше так не делать… Всё было направлено на то, чтобы сохранить семью, потому что любой девочке нужна мать!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Ранее Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно Ирина Костылева бьёт свою дочь. Между продюсером и матерью затем произошла публичная перепалка.

Материалы по теме
«Почему я должна терпеть хамство ребёнка?» Мама Костылевой ответила Яне Рудковской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android