Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Игорь Ларионов рассказал о встрече с Профессором Алексеем Мишиным перед Олимпиадой

Игорь Ларионов рассказал о встрече с Профессором Алексеем Мишиным перед Олимпиадой
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, когда состоялась его встреча с заслуженным тренером России по фигурному катанию Алексеем Мишиным, отметив, что это произошло перед Олимпийскими играми – 1988 в канадском Калгари.

«Мы не пересекались с ним очень давно. Помню, как летели с ним вместе в самолёте в 1988 году на Олимпиаду в Калгари. Пока что у меня не было возможности пообщаться, но знаю, сколько он вложил в наш спорт.

С удовольствием повстречаюсь с ним, возможно, он даст совет нашим парням в плане катания, если у нас донести до них не получится», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Легенда, профессор». Елизавета Туктамышева — об инновациях Алексея Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android