Игорь Ларионов рассказал о встрече с Профессором Алексеем Мишиным перед Олимпиадой

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, когда состоялась его встреча с заслуженным тренером России по фигурному катанию Алексеем Мишиным, отметив, что это произошло перед Олимпийскими играми – 1988 в канадском Калгари.

«Мы не пересекались с ним очень давно. Помню, как летели с ним вместе в самолёте в 1988 году на Олимпиаду в Калгари. Пока что у меня не было возможности пообщаться, но знаю, сколько он вложил в наш спорт.

С удовольствием повстречаюсь с ним, возможно, он даст совет нашим парням в плане катания, если у нас донести до них не получится», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.