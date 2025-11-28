Скидки
Фигурное катание

«Лена накинулась на меня. У меня тоже есть следы побоев». Мама Костылевой — о своей дочери

«Лена накинулась на меня. У меня тоже есть следы побоев». Мама Костылевой — о своей дочери
Елена Костылева с мамой Ириной
Аудио-версия:
Комментарии

Мама 14-летней фигуристки Елены КостылевойИрина высказалась о фото её дочери со следами побоев. Она отметила, что сама пострадала от рук юной спортсменки.

«Это происходило в понедельник… между льдами. Я не пустила её в гостиницу к Лизе, куда она хотела убежать. Лена побежала и открыла дверь. Я схватила еë за мастерку и держала. Если бы ей было больно, она бы перестала вырываться. Потом она накинулась на меня. У меня тоже есть следы побоев. Валентин, начальник охраны, отговорил меня снять побои, что я собиралась сделать.

В гостинице, вместе с подружками, они занимаются очень не хорошими забавами», — написала Ирина Костылева в своём телеграм-канале.

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором, предположительно, Ирина бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Рудковская затем также поделилась в социальных сетях кадрами, на которых у спортсменки видны ссадины.

